Primavera Campese, Tari 2021 ennesima occasione persa

Primavera CampeseZERO AIUTI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ALLE FASCE SOCIALI PIÙ DEBOLI NONOSTANTE I CONTRIBUTI STATALI.

Campo Calabro- Le famiglie e le attività economiche di Campo Calabro stanno ricevendo in queste ultime settimane il fardello della TA.RI 2020. Tutto confermato, nessuna agevolazione per i ceti sociali più deboli, nessun tipo di riduzione per le attività economiche - anche minima - rispetto a periodi di chiusura o restrizione cagionati da un’emergenza Covid-19 che ha messo in ginocchio i tanti operatori del nostro territorio.

Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale del 31 Maggio scorso, l’Amministrazione Comunale ha approvato il Piano Finanziario TA.RI., confermando un ulteriore e gravoso aumento della Tassa sui Rifiuti anche per il 2021 (oltre 34.000 euro in più).

In Consiglio Comunale la consigliera Alessandra Calandruccio, con atteggiamento responsabile, aveva già proposto a Dicembre 2020 - in sede di approvazione delle tariffe 2020 - la previsione di specifiche agevolazioni per le categorie maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica, quali appunto le utenze commerciali soggette a restrizioni e le fasce sociali più deboli.

Tale facoltà - prevista dalla Delibera ARERA n. 158/2020 – sarebbe stata possibile senza alcun “spostamento di carico tributario” ma semplicemente utilizzando le risorse del fondo funzioni fondamentali attribuite a tale scopo nel corso del 2020, pari a quasi 40.000 euro.

Sulla base di questi ragionamenti, per cercare di alleviare quanto meno per il 2021 il carico tributario delle numerose famiglie e delle attività commerciali in difficoltà la Consigliera Calandruccio, facendosi carico delle numerose istanze pervenute al Movimento Primavera Campese, aveva chiesto, nella seduta del 31 maggio, il rinvio del punto all’ordine del giorno, in modo tale da poter definire assieme le opportune variazioni del regolamento e le specifiche riduzioni che si sarebbero potute finanziare con le risorse inutilizzate del 2020 e con quelle del 2021, senza gravare in alcun modo sul resto della cittadinanza. Richiesta per altro condivisa dalla intera minoranza consiliare.

L’Amministrazione Repaci - rispetto a ciò - ha implicitamente affermato di aver preferito utilizzare le somme assegnate per ulteriori e maggiori spese connesse alla emergenza ma, a nostro avviso,sarebbe stato fortemente necessario dare un sospiro di sollievo a quelle categorie che ancora oggi stentano a ripartire dopo un anno sicuramente drammatico.

In conclusione, respingiamo al mittente qualsiasi addebito circa ricostruzioni distorte della realtà e travisamento dei fatti: l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto utilizzare le somme assegnate per ridurre la tassa sui rifiuti delle categorie in difficoltà. Non lo ha fatto, preferendo probabilmente utilizzare queste risorse per altro. E’ una scelta di carattere politico ed è giusto che la cittadinanza e e le attività economiche ne possano prendere atto.

A quattro anni dall’inizio di questo mandato amministrativo nulla è ancora stato fatto sul fronte della rimodulazione della imposizione fiscale, cavallo di battaglia della precedente campagna elettorale. Sarebbe corretto che le promesse fatte 4 anni fa in campagna elettorale trovassero deiriscontri concreti e potessero finalmente diventare realtà: ad oggi quello che è evidente è la dilatazione di spese e l’erosione di risorse che avrebbero potuto sostenere la cittadinanza in tema di investimenti e diminuzione del carico tributario.