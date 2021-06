BAGNARA CALABRA Abuso di alcol tra i giovani, l'assessore Ruggiero: "doteremo la Polizia Locale di etilometro"

Si è scandagliato il problema sotto l’aspetto sociale, sanitario e normativo. In particolare tre i punti salienti: la prevenzione, la cura e il controllo sul territorio da parte delle Forze dell’Ordine. Da questo incontro è stato stilato un programma di massima che verrà attuato step by step a medio-lungo termine anche con il coinvolgimento delle scuole. Importante impegno da parte dell’Amministrazione, su suggerimento delle Forze dell’Ordine, sarà quello di dotare di etilometro la Polizia Municipale. Sarà un ulteriore strumento di dissuasione al consumo di alcool, e di prevenzione a gravi situazioni come la guida in stato di ebrezza.

Si partirà subito con una campagna di informazione attraverso manifesti e brochure, seguiranno incontri pubblici, per poi portare la problematica tra i banchi di scuola proponendo ai vari dirigenti di inserire nei loro Piani dell’Offerta Formativa (P.O.F) progetti in tema di contrasto alle dipendenze. Nel frattempo comunico che già da giovedì 10 giugno, dalle ore 11.00 alle ore 12.00 presso la sede del Comune di Bagnara partirà lo Sportello Adolescenti sia per supporto psicologico che sociale. Lo sportello sarà attivo tutti i secondi e quarti giovedì di ogni mese, e ne verrà data massima pubblicizzazione nei prossimi giorni.

E’ previsto anche un incontro con gli esercenti perché la consapevolezza e la responsabilità di tutti sono fondamentali per arginare il fenomeno e i danni socio-sanitari che ne derivano. Abbiamo acceso i riflettori su questo problema ed è nostra ferma intenzione mantenere viva l’attenzione affinchè i nostri giovani siano i fautori del futuro e non le vittime del presente”.

Nota stampa Assessore Silvana Ruggiero