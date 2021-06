BAGNARA CALABRA Discarica di Melicuccà, "Rinascita per Bagnara": "si torni in Consiglio Comunale"

Adone Pistolesi - Candidato RegioneIl gruppo consiliare di "Rinascita per Bagnara", aderendo all'appello delle associazioni Alba di Ceramida, Cittadinanza Attiva e nella mia Città, con la presente chiede la convocazione di un Consiglio comunale straordinario ed urgente, aperto anche ai rappresentanti delle associazioni, per discutere sulle problematiche relative alla costruenda discarica in località "la Zingara" di Melicuccà.

La presente richiesta, rappresenta un'azione conseguenziale alla mozione votata all'unanimità dal Consiglio comunale del 29/01/20, atteso che, ad oggi, le richieste contenute nella suddetta mozione, volte a prevenire qualsiasi rischio ambientale, salvaguardando la salute dei cittadini, non hanno avuto seguito.

Si rammenta, inoltre, che il ruolo della politica è, tra l'altro, quello di rappresentare un'interlocuzione affidabile alle istanze legittime dei cittadini,diversamente si creerà un crescente distacco tra cittadini ed istituzioni che porterà, inevitabilmente, ad una radicale perdita di fiducia nella democrazia.

Rinascita per Bagnara