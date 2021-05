BAGNARA CALABRA Strada dissestata lungo la discesa della via XXIV Maggio: la segnalazione di Santa Parrello

Santina ParrelloSanta Parrello, consigliere comunale di "Rinascita per Bagnara" scrive al Sindaco di Bagnara Calabra, all'assessore ai Lavori Pubblici, e al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per segnalare un problema strutturale lungo la discesa della via XXIV Maggio a Porelli.

Di seguito il testo completo della missiva:

La sottoscritta Santa Parrello, in qualità di consigliere comunale presso codesto Comune, segnala, alle Autorità in indirizzo, l’apertura di una crepa che ha creato uno stacco tra la strada in oggetto indicata ed il parapetto prospiciente il costone. Inoltre, vi è una perdita idrica nella zona adiacente.

Al fine di prevenire eventuali danni che l’incuria ed il decorso del tempo potrebbero provocare, minando la stabilità e l’integrità della suddetta discesa, si richiede, un urgente sopralluogo tecnico.