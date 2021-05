"Bagnara Aperta" su scuola di Via XXIV Maggio: "si chiuda il plesso e si metta immediatamente a norma"

Bagnara ApertaIl gruppo Bagnara Aperta a seguito della notizia della presenza di eternit e la fuoriuscita di liquami nel plesso XXIV Maggio ritiene di dover fare alcune considerazioni.

Circa una settimana fa la cittadinanza veniva a conoscenza a seguito di un distaccamento di un pluviale nella scuola XXIV Maggio di presenza di eternit. Nei giorni successivi a tal proposito i genitori insieme agli alunni organizzavano uno sciopero davanti al palazzo comunale per protestare per il pericolo derivante da materiali non a norma, altamente inquinanti.. Dopo poche ore il sindaco rilasciava un'intervista dichiarando di non essere a conoscenza della presenza di eternit e di aver provveduto a contattare ditta per la bonifica dei luoghi.

Tutto perfetto, se non fosse per il fatto che in data 2 febbraio 2021 l’Istituto comprensivo Foscolo inviava PEC al comune di Bagnara Calabra con nota del responsabile del servizio tecnico in cui si riscontravano delle criticità, dove veniva specificato che parte di tutti i pluviali è costruita in eternit, invitando a prendere i provvedimenti di competenza. Da questo si deduce che nella migliore delle ipotesi il sindaco ed i suoi assessori non comunicano con i propri dipendenti dell’ufficio tecnico a cui è arrivata la suddetta comunicazione.

A questo proposito vogliamo fare qualche domanda:

- A seguito delle dichiarazioni del vicesindaco che nell'ultima riunione pubblica tra genitori ed amministrazione parlava di scuola adattata per evitare le turnazioni, chiediamo se la suddetta scuola era ed è realmente a norma?

- Ad oggi sono state adottate tutte le misure per mettere in sicurezza l'intero edificio?

- I pluviali (tutti) per quale motivo prima dell'apertura dell'anno scolastico in corso non sono stati smaltiti in discariche e da ditte autorizzare e sostituiti con materiali a norma?

- I pluviali "interi" in eternit possono creare danni all'ambiente e quindi agli alunni?

- Quando avete intenzione di chiudere il plesso e di metterlo a norma?

Siamo esterrefatti e non riusciamo a capire come un'amministrazione intera non si renda conto della gravità della questione ed ha il coraggio attraverso il suo leader di rilasciare interviste senza senso. Siamo altresì rammaricati dal fatto che anche le minoranze non sono mai intervenute su una vicenda così grave.

Chiediamo a questo punto a chi di competenza di chiudere il plesso XXIV Maggio e di intimare all'ente di metterlo a norma immediatamente, anche perché siamo certi che da come stanno in questi anni gestendo la scuola pubblica cittadina, ad inizio del prossimo anno scolastico potrebbe ripresentarsi il problema. Siamo alla follia.