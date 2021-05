SCILLA Approvato il progetto di fattibilità per il recupero architettonico, strutturale e funzionale dell’edificio pubblico di Via Tripi

Scuola - ScillaIl Comune ha approvato il progetto di fattibilità tecnica edeconomicarelativo ai lavori di recupero architettonico, strutturale e funzionale dell’edificio pubblico di Via Tripi. In passato lo stabile è stato adibito a scuola, poi come sede per uffici pubblici e successivamente è stato abbandonato.

Il cortile è stato utilizzato come deposito per alcuni mezzi comunali. Nel corso degli anni più volte i genitori degli alunni hanno chiesto al Comune di riaprire la struttura anche a seguito dei lavori di ammodernamento della scuola media Minasi.La sede scolasticadi via Parco è chiusa e le classi sono state trasferite alla scuola elementare “R. Piria”. La spesa necessaria alla realizzazione dell’intervento è pari a 1.219.433,23 e il finanziamento verrà chiesto al Ministero dell’Istruzione. Il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, architetto Bruno Doldo, è stato designato come Responsabile Unico del procedimento.<< Le risorse- si legge nella delibera- sono in particolare destinate a progetti di costruzione , ristrutturazione e messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido , scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociale esistenti e a progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzabili>>. Una volta che l’edificio verrà recuperato e messo a norma non è dato sapere quale sarà il passo successivo per la destinazione dello stabile. In paese mancano centri di accoglienza per bambini in età scolare e per bambini diversamente abili. Questi potrebbero frequentare nelle ore pomeridiane dopo la scuola per favorire l’integrazione e l’inclusione e dare sostegno alle famiglie.

Tina Ferrera