BAGNARA CALABRA Lavori fermi alla scuola Paolotti: interrogazione di "Rinascita per Bagnara"

scuola porelli paolotti-"Rinascita per Bagnara" chiede informazioni relativamente allo svolgimento dei lavori ed ai tempi di consegna del plesso scolastico Paolotti di Porelli.

Di seguito il testo dell'interrogazione ai sensi dell’art. 51 capo VI del regolamento del consiglio comunale –

In riferimento alla nota stampa con cui l’assessore Zoccali comunicava, il 15 maggio 2019, in qualità di delegata alla pubblica istruzione, la data di inizio (giugno 2019 ) e la data di fine lavori (luglio 2021) per adeguamento sismico ed efficientamento energetico presso il plesso scolastico Paolotti, sito in Porelli;

rilevato che ad oggi i lavori nel suddetto sito risultano fermi da diversi mesi;

considerato che, già nel febbraio del 2020, il nostro gruppo consiliare aveva presentato un’analoga interrogazione, rimasta inevasa, per chiedere informazioni in relazione alla sospensione dei lavori presso la suddetta struttura;

evidenziato che la situazione delle strutture scolastiche a Bagnara, già problematica da anni, ha subito un’ ulteriore involuzione a seguito della chiusura, per inagibilità, del plesso scolastico Morelli e della conseguente incapacità di trovare soluzioni adeguate che garantissero ai ragazzi il pieno diritto allo studio presso strutture scolastiche a norma e coerentemente con l’inizio dell’anno scolastico;

Pertanto, chiediamo di conoscere i motivi che hanno determinato la sospensione dei lavori presso il plesso Paolotti e, soprattutto, quali siano le soluzioni per la riattivazione in tempi brevi del cantiere, al fine di arrivare all’inizio del prossimo anno scolasticocon una pianificazione lungimirante che, dopo anni di disagi, possa garantire ai nostri ragazzi la ripresa delle lezioni in strutture edilizie adeguate.

Distinti saluti.

Bagnara Calabra, 25/05/2021

I consiglieri comunali di “Rinascita per Bagnara” - Adone Pistolesi, Santa Parrello, Daniela Salerno