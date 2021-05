BAGNARA CALABRA Crollo strada in Via Archimede: interrogazione al Sindaco di "Rinascita per Bagnara"

foto via archimede Pubblichiamo di seguito l'interrogazione del gruppo consiliare di "Rinascita per Bagnara" in merito ai lavori di Via Archimede a Marinella di Bagnara Calabra. Il quesito riguarda il crollo di una strada ed il mancato intervento da parte del Comune, con notevoli rischi per gli abitanti della zona e per chi vi transita.

I sottoscritti SANTA PARRELLO, DANIELA SALERNO e ADONE PISTOLESI, in qualità di Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare “RINASCITA per BAGNARA”

PREMESSO

Che la notte del 13 dicembre 2020 in Via Archimede (Rione Marinella) parte della sede stradale è pericolosamente franata in corrispondenza di un capannone sottostante;

CONSIDERATO

Che per motivi di sicurezza si era prontamente intervenuti per chiudere l’accesso agli autoveicoli e che successivamente con apposito affidamento di somma urgenza si era dato seguito all’intervento di recinzione per delimitare l’area in oggetto al passaggio pedonaledei numerosi nuclei familiari residenti;

Che tutti i residenti hanno dimostrato grandissima, comprensiva sopportazione e alto senso civico e civile, malgrado gli innumerevoli e protratti disagi anche ad anziani e famiglie con disabili;

CHIEDONO

A quasi sei mesi dall’evento calamitoso, di poter avere la certezza che a brevissimo, si possa finalmente procedere all’affidamento ed alla esecuzione dei lavori per il completo ripristino in sicurezza ed a regola d’arte del tratto interessato, per restituire alla normalità la Via Archimede a tutti i nostri concittadini.

La presente INTERROGAZIONE con richiesta di esclusiva risposta scritta, riveste carattere di assoluta priorità.



Bagnara Calabra lì, 26 maggio 2021



Distinti Saluti

I Consiglieri Comunalidel Gruppo Consiliare “RINASCITA per BAGNARA” - Santa Parrello Daniela Salerno Adone Pistolesi