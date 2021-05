VILLA SAN GIOVANNI Donato: riusciremo a mettere "Villa in... Movimento"

image Giunge ai nastri di partenza, dopo un ampio, dettagliato ed accurato lavoro, il progetto “Villa in movimento”. Grazie all’idea del delegato allo Sport Antonino Donato, subito sposata e fatta propria dalla Sindaca, grazie alla collaborazione degli uffici, in particolare dei servizi tecnico e sport, si è arrivati all’approvazione della delibera di Giunta n. 72 del 13 maggio 2021 che apre la strada alla possibilità per tutte le associazioni, sportive, dilettantistiche che fanno sport ed esercizio fisico a Villa di richiedere in uso gratuito le piazze cittadine per consentire il ritorno all’esercizio fisico ed all’attività sportiva, dopo lo stop forzato di tanti mesi a causa della pandemia. Si è trattato di percorso condiviso con i rappresentanti di tutte le discipline sportive che hanno dato il loro contributo in maniera importante con la creazione di tavoli tecnici ristretti che hanno messo in cantiere tante iniziative per la riapertura, dalla settimana dello sport, alle esibizioni nei fine settimana.

L’amministrazione prevede la messa a disposizione di tutti gli spazi aperti comunali per le attività sportive per un verso per consentire ai bambini, ai ragazzi, ai giovani ed a tutti quelli che hanno bisogno e vogliono fare attività fisica di ricominciare a praticare attività motoria, dopo mesi di stop forzato causa covid e per altro verso per consentire alle associazioni di poter ricominciare con l’attività di base, all’aperto e quindi in condizioni di sicurezza e conformemente con le prescrizioni anticovid. L’arena comunale “Mino Reitano” e le piazze cittadine potranno diventare il teatro per il riavvio all’attività motoria, ginnica e sportiva della cittadinanza. Sono veramente entusiasta del lavoro svolto e dei risultati ottenuti, il gruppo di lavoro è stato validissimo ed il percorso intrapreso potrà proseguire senza soluzione di continuità per dare alla Città nuove prospettive e nuovi scenari di socialità, di aggregazione e di sport



Antonino Donato

Consigliere comunale

Delegato allo Sport