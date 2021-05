VILLA SAN GIOVANNI Approvato il nuovo regolamento per la misurazione e la valutazione della performance

GiustraApprovato nella delibera di giunta comunale tenutasi in data 20/05/2021 registrata al n. 80 del registro dei verbali e pubblicata all’albo pretorio in data 21/05/2021, il nuovo regolamento per la misurazione e la valutazione della performance.

Tale regolamento, dispone che l’amministrazione, con deliberazione della Giunta, previo il parere vincolante dell Organismo di valutazione, di adottare un sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, volto a valutare il rendimento dell’amministrazione nel suo complesso e nell’ambito dei settori, nonché misurare le prestazioni lavorative e le competenze organizzative del personale per migliorare gli standard e la qualità dei servizi erogati e delle attività svolte. Nell’ambito della valutazione si tiene conto dei vincoli dettati dal legislatore. Il presupposto fondamentale al fine dell’applicazione del sistema di valutazione è la definizione, approvazione ed assegnazione ufficiale degli obiettivi annuali, dell’ente per come previsto dal regolamento della performance. Elemento centrale del sistema di valutazione è costituito dalla misurazione della performance, dalla proposta di valutazione e dalla comunicazione della stessa, tale sistema è volto a monitorare il livello di performance ottenuta dall’ente e dai suoi dipendenti collegando le fasi di programmazione e controllo al fine di migliorare l’organizzazione dell’ente e la qualità del lavoro espresso, legando a questo l’eventuale erogazione di incentivi economici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, il regolamento per la valutazione della performance viene proposto dal nucleo di valutazione o comunque sottoposto alla sua valutazione e successivamente approvato dalla Giunta. importanza particolare e rilevante ai fini della valutazione della performance individuale assumono il rispetto del codice comportamento nazionale e di ente, dei vincoli del piano triennale per la prevenzione della corruzione , sia nella forma della pubblicazione delle informazioni sul sito internet sia nella forma della rendicontazione agli utenti, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli organi di governo etc. nonché degli impatti delle politiche gestionali sui cittadini attraverso l’utilizzo di questionari o applicazioni informatiche.

I soggetti che intervengono nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale sono il sindaco, la giunta, il nucleo di valutazione, i titolari di posizioni organizzative, i cittadini e o utenti e le loro associazioni.

L’ Assessore alle Risorse Umane - Antonino Placido Giustra (Forza Italia)