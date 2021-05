BAGNARA CALABRA Strada S. Barbara: iniziati i lavori di ricostruzione e messa in sicurezza

Francesco Oliverio - Ass Bagnara Calabra«Sono partiti lunedì scorso i lavori per la ricostruzione e messa in sicurezza della strada che collega la Ss 18 a località S. Barbara di Pellegrina, vale a dire la parte di Via V. Carbone, ed il relativo muro di contenimento, danneggiati in occasione degli eventi meteorici del gennaio 2018».

A comunicarlo è l'assessore ai lavori pubblici, Francesco Oliverio, che aggiunge: «Gli interventi, realizzati a cura di Anas, verranno consegnati entro il 30 agosto; l'intento dichiarato dall'amministrazione comunale è restituire prima possibile alla cittadinanza un'arteria di fondamentale importanza per gli abitanti e le attività commerciali presenti nella zona».

Red