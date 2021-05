BAGNARA CALABRA Discarica di Melicuccà, le Associazioni cittadine chiedono un incontro al Sindaco

Alba di Ceramida, Nella mia Città e Cittadinanza Attiva Pellegrina chiedono un incontro al Sindaco sulla costruenda discarica in località “La Zingara” del comune di Melicuccà. Di seguito il testo della lettera.

da quell’ormai lontano 29 gennaio 2020, quando il Consiglio Comunale di Bagnara ha deliberato all’unanimità dei presenti la sua contrarietà alla realizzazione di una nuova discarica in località “La Zingara” del comune di Melicuccà, è passato ben oltre un anno e tanto in questo periodo è accaduto.

In questi mesi, anche in conseguenza dell’attenzione che le associazioni hanno dedicato all’argomento, tenendo alti i riflettori, sono emersi fatti nuovi fondati su relazioni tecniche e risultanze scientifiche che hanno ulteriormente allarmato il territorio.

La stessa risposta data al Sindaco di Palmi dal Ministero della Transizione Ecologica e l’Ordinanza di sospensiva emessa dal T.A.R. sez. di Reggio Cal., in conseguenza al ricorso formulato contro la Determinazione Dirigenziale della città metropolitana di Reggio Cal. n. 509/2021 del 16.02.2021, devono indurre tutti ad ulteriori approfondimenti e riflessioni sull’argomento per evitare di ritrovarci addosso un rischio di inquinamento ambientale, ad oggi a nostro parere, da Lei sottovalutato.

E’ sulla base di tali elementi che riteniamo opportuno incontraLa, per mettere a disposizione della nostra comunità le conoscenze acquisite in questi mesi e per chiederLe di avviare un percorso di confronto e proposte con gli enti sovraordinati preposti alla costruzione e alla bonifica della discarica di Melicuccà.

Certi che ogni Sua azione sarà finalizzata esclusivamente al bene della nostra Città, fiduciosi in un sollecito riscontro, l’occasione è gradita per porgerLe distinti saluti.

Red