SCILLA Ciccone punta a una città più pulita: "giudicateci per quello che facciamo"

A Parlare il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone, che continua <<siamo riusciti a ripristinare quello che avevamo costruito nei 3 anni della nostra passata amministrazione. È stata sostituita l'AVR con altra ditta. Oggi stiamo lavorando per rendere la nostra amata Scilla all'altezza del suo nome. A giorni uscirà il nuovo calendario della raccolta differenziata, sia per le utenze domestiche che per le attività commerciali per il periodo dal 1 giugno al 31 settembre. Ora dobbiamo fare il salto di qualità: tra pochi giorni entreranno in funzione i due autocompattatori che sono posizionati vicino alla villa comunale , progetto voluto fortemente da noi. In uno di essi si potrà conferire multilaterale ( plastica, lattine ecc.) e nell'altro pensiamo di far conferire cartone e carta. Ogni famiglia e ogni attività commerciale tra qualche giorno potrà ritirare una tessera magnetica che gli darà la possibilità di poter conferire. Pensiamo di poter alleggerire la tassa sui rifiuti in rapporto al peso della quantità dei rifiuti che si conferiranno. Pertanto il nostro invito a tutti i concittadini e a tutte le attività commerciali del Paese è quello di collaborare a questa grande operazione . Solo così i nostri sforzi saranno premiati e dimenticheremo il tanfo dell'anno scorso.