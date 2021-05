BAGNARA CALABRA Consiglio Comunale, approvati tutti i punti all'ordine del giorno

com bagnara - tenda prot civ -Dopo la doppia convocazione andata a vuoto (30 aprile e 3 maggio) causa protesta dei pescatori, si è tenuto nella mattinata di lunedì il consiglio comunale; cinque i punti all’ordine del giorno, ma prima della relativa discussione, a prendere la parola è stata la consigliera Santina Parrello (“Rinascita per Bagnara”), che ha chiesto conto della situazione relativa al porto cittadino, della definizione dei contenziosi aperti in merito al pagamento Imu aree fabbricabili, nonché dell’esito dei primi ricorsi relativi al canone idrico, con i giudici che hanno stigmatizzato, nelle sentenze, la decisione di imporre un regime di pagamento forfettario, accogliendo la domanda dei ricorrenti.

Per la presidente del consesso Tina Maceri «Troppa carne al fuoco»; l’assessore Francesco Oliverio rileva la necessità «Di aprire comunque una discussione sul porto, alla luce dei recenti avvenimenti e dell’importanza della questione». Autorizzato il programma di pulizia della banchina, con incarico alla ditta Krasis; lavori che dovrebbero partire già nella mattinata di mercoledì; per il resto, la palla resta in mano della Procura reggina, con le richieste dei pescatori per un celere dissequestro che dovrebbe arrivare a seguito delle risultanze degli accertamenti non ripetibili effettuati lunedì 3 maggio.

Approvata all’unanimità la convenzione fra i Comuni di Palmi, Seminara e Bagnara per la gestione associata e coordinata della promozione del Sentiero “Tracciolino”, con attività che «Per Bagnara – dichiara il consigliere Michele Spoleti – interesseranno anche il Sentiero Francese, la strada di Granaro e si spera, finalmente, anche il collegamento fra la Grotta di Murat ed il porto cittadino». Convenzione della durata di 9 anni, che vedrà alternanza fra gli enti capofila (primi 3 anni Comune di Palmi, poi Seminara e Bagnara). «Un modus operandi che abbiamo apprezzato – commenta Adone Pistolesi, capogruppo RpB – nulla di più di quanto non avessimo chiesto sin dall’inizio: condivisione, confronto e dialogo con le opposizioni»; sulla stessa line Giovanni Oriana (capogruppo “Uniti per Crescere”), che dopo aver sottolineato la bellezza paesaggistica del territorio, ha sottolineato la necessità dell’emendamento (presentato e votato) a correzione dello schema iniziale di convenzione, che presentava la durata di soli 3 anni.

Passa anche la variazione al piano spiaggia relativa all’installazione di un’attività commerciale sull’arenile, all’altezza del rione Valletta (zona plesso scolastico “Morello”); sul piano spiaggia, i consiglieri Pistolesi ed Oriana rilevano la necessità di normare la questione relativa alla presenza delle piccole imbarcazioni sul litorale e sugli alaggi; «Una variante che è già in fase di studio – assicura il sindaco Gregorio Frosina – e che verrà portata in votazione in occasione della prossima seduta consiliare». Approvati infine anche gli ultimi due punti all’ordine del giorno, relativamente ai lavori necessari per la messa in sicurezza di un immobile pericolante lungo la Statale 18 (rione Porelli) e la rettifica della delibera 49/2020 sul riconoscimento del debito fuori bilancio per la posa dell’elettropompa sommersa con annesso noleggio di generatore (interventi effettuati l’11 agosto 2020). In chiusura, su proposta di Pistolesi, viene calendarizzata per la prossima seduta la votazione sull’adesione all’iniziativa del Collettivo Valarioti sul voto per i fuori sede.

Gianmarco Iaria