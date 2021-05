BAGNARA CALABRA Pubblicato il Bando per la concessione dei buoni spesa e assistenza prenotazione vaccini

silvana ruggieroL’Assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie Silvana Ruggiero comunica che è stato pubblicato il Bando dei buoni spesa previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e di cui all’art. 2 del Decreto Legge del 23 novembre 2020, n. 154.

Per richiedere i buoni spesa i cittadini aventi diritto al beneficio dovranno presentare istanza al Comune di Bagnara Calabra, entro e non oltre il 4 giugno 2021, utilizzando l’apposito modello di domanda allegato al bando stesso, che può essere scaricato dal sito web del Comune.

Grazie alla collaborazione con i volontari della Croce Rossa sede di Bagnara Calabra, per chi è impossibilitato a scaricare dal sito web il modello di domanda e/o necessita di assistenza per la compilazione della stessa, può rivolgersi appunto alla Croce Rossa sede di Bagnara Calabra. Stante la momentanea chiusura degli uffici comunali, nelle giornate di 12, 13 e14 maggio, le domande e l’eventuale assistenza alla compilazione si effettuerà presso la sede della Croce Rossa stessa dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Da lunedì 17 maggio la consegna delle domande e l’assistenza alla compilazione saranno invece presso l’Ufficio Comunale appositamente allestito nei seguenti giorni:

- il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

- il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00

- il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

- il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Per chiarimenti sul bando è possibile contattare l’Ufficio dei Servizi Sociali al n. telefonico 0966/374011 in. 224.

Inoltre, sempre dal 12 maggio, il volontari della Croce Rossa sede di Bagnara Calabra su richiesta avanzata dall’Amministrazione Comunale effettueranno anche il servizio di prenotazione vaccini anti-Covid. Per richiedere tale servizio si può telefonare al

n. 366 3888493 oppure recarsi personalmente presso gli uffici comunali muniti di tessera sanitaria.

“Esprimo soddisfazione e ringraziamento – afferma l’Assessore Ruggiero - per questa ennesima e proficua collaborazione con i volontari della Croce Rossa sede di Bagnara Calabra sempre pronti ad aiutare i nostri cittadini. Da parte dell’Amministrazione si continua a dare servizi e sopperire ai bisogni riducendo al minimo i disagi dei cittadini nonché il rischio di assembramenti”.