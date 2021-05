FDI Reggio Calabria promuove webinar su bando Regione Calabria ‘Stabilimento balneari’. Parteciperà l’Assessore Fausto Orsomarso

webinar- comunicato

Un invito al confronto al settore ‘Stabilimenti balneari’ per un webinar, organizzato e promosso dal Commissario provinciale e coordinatore cittadino FDI Reggio Calabria, Denis Nesci, per discutere ed approfondire il bando regionale per il quale sono previsti fondi a sostegno ad un comparto chiamato ad affrontare un inizio di stagione all’insegna dell’incertezza, per emergenza Covid.