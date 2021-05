SCILLA Seduta del consiglio comunale. Sul bilancio il sindaco Ciccone elogia il funzionario Marino

Salvaguardia - Marino - CicconeConsiglio comunale in seconda convocazione: assente il gruppo di minoranza a presiedere il presidente dell’assise Domenico Scarano che ha dato la parola al sindaco Pasquale Ciccone. <<Sono in corso i lavori di recupero dello scalo di alaggio- ha riferito Ciccone- finanziati dal Gal e dovrebbero concludersi il prossimo 5 giugno. Si completa un’opera che da circa un decennio necessita di un miglioramento. Sono stati consegnati i lavori della pavimentazione di Largo Piano e siamo nella fase delle progettazione esecutiva per la messa in sicurezza del costone di piazza San Rocco>>.

Il primo cittadino ha menzionato il progetto esecutivo per i lavori di ammodernamento del porto di Scilla, i lavori in itinere della messa in sicurezza della scuola media di Scilla Centro, e il successivo avvio della messa in sicurezza della scuola dell’infanzia di Via Rinnovamento e di Via Tripi. <<Siamo il primo Comune della Calabria che può vantare di avere le strutture pubbliche in sicurezza>>. L’ascensore di piazza San Rocco sarà gestito per il primo anno dal Comune e potrà essere pronto per la metà di giugno. Lontana la realizzazione del parcheggio sotto l’Ostello della Gioventù, il progetto necessita di una modifica. Buono il lavoro svolto dalla nuova ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti. Il sindaco ha elogiato il funzionario Giuseppe Marino sul lavoro encomiabile realizzato sul bilancio. Sono state approvate per l’anno di imposta 2021, le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU 2021 <<Diminuendo le tariffe approvate con deliberazione della Commissione Straordinaria- ha spiegato Giuseppe Marino, Responsabile dell'area Economica, Finanziaria e Tributi- E’ stata inoltre rettificata la Deliberazione della Commissione Straordinaria in applicazione del principio di autotutela quale provvedimento necessario al ripristino della legittimità dell’imposizione riducendo l’aliquota dell’IMU entro il limite del 10,60% come richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.E’ stata quantificata l’entrata IMU per l’anno 2021 in € 1.212.055,00>>. Sono stati approvati i valori dei parametri e coefficienti, del Piano economico Finanziario TARI e predisposte le tariffe TARI per l'anno 2021 e quantificata l’entrata TARI in rapporto al 100% dei costi per € 1.100.000,00. E’ stata confermata con effetto dal primo gennaio2021, l'aliquota unica in misura pari allo 0,80% e quantificato in 220.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF 2021. Sono stati stanziati in bilancio le somme esatte in conto interessi e conto capitale relativamente ai mutuied al prestito obbligazionario. E’ stato creato il Fondo Anticipazione di Liquidità; il fondo di riserva, il fondo di riserva di cassa, il fondo contenzioso, il fondo debiti commerciale e il F.C.D.D.E. (Fondo Credito di Dubbia Esigibilità).

Tina Ferrera