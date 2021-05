VILLA SAN GIOVANNI Caracciolo, UNC: il nuovo regolamento comunale sulle rateizzazioni dei tributi comunali, è un passo verso la giusta direzione

Tullio CaraccioloContinueremo a collaborare nel rispetto del nostro ruolo di tutela dei cittadini-consumatori. Auspicata, la riorganizzare dell’intero sistema tributario

“Un passo verso la giusta direzione”. Cosi definisce l’adozione del Regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione, rimborso e compensazione dei tributi e delle entrate comunali, il responsabiledell’Unione Nazionale Consumatori di Villa San Giovanni, Tullio Caracciolo.

Il nuovo regolamento, da tempo auspicato ed atteso dall’Associazione dei Consumatori, è il frutto dell’impegno e della sinergia con l’Amministrazione comunale guidata da Maria Grazia Richichi, Sindaco f.f. di Villa San Giovanni.

Un lavoro, portato avanti egregiamente dall’Assessore Giustra, che occorre ricordare, oltre all’esperienza politica vanta quella di tecnico-esperto, proprio per la sua professione di commercialista e revisore contabile – aggiunge l’Unione Nazionale Consumatori. Una attività importante, quella della stesura del nuovo regolamento, alla quale non abbiamo fatto mancare anche il nostro contributo, grazie al coinvolgimento del neo Assessore al Bilancio, giustamente supportato dagli uffici comunali e nello specifico dalla responsabile comunale del settore economico – finanziario e tributi dott.ssa Panella.

Il nuovo Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 26 aprile, ègià in vigore e disciplina le procedure di rateizzazione, rimborso e compensazione dei tributi ed entrate Comunali, in modo più agevole per i contribuenti, consentendo, come da noi richiesto e auspicato – afferma Caracciolo - ai contribuenti villesiforme più agevolate di rateizzazione dei tributi e delle entrate comunali rispetto al precedente.

Più tempo ai contribuenti e maggiore flessibilità dei pagamenti delle rate,senza necessità di dover produrre la dichiarazione ISEE, per arretrati TARI, TARES, TARSU, IMU, IUC, TASI, ICI, canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ovvero il c.d. “canone unico” introdotto quest’anno, TOSAP, COSAP, ICP, DPA, imposta di soggiorno, oneri di urbanizzazione, costi di costruzione, servizio idrico L’importo mino delle rate è di € 50,00 contro la previsione del vecchio regolamento che prevedeva una rata minima di € 100,00.

Inoltre, il nuovo regolamento ha previsto un numero di rate massimo da 20 rate per debiti fino ad un importo di € 1.000,00 ad 84 rate per importi superiori a € 10.000,01 . Solo per le posizioni debitorie superiori ai € 20.000,00 occorre un versamento in acconto pari al 20% delle somme complessivamente dovute e una polizza fideiussoriaa garanzia.La dilazione può essere concessa sia persone fisiche che a persone giuridiche. Inoltre, per le persone fisiche e le ditte individuali,sarà sufficiente allegare alla domanda una dichiarazione,ai sensi del DPR 445/2000,attestante lo stato di temporanea situazione di difficoltà economica.Le società semplici e in nome collettivo, dovranno, con l’istanza di rateizzo, allegare anche l’atto costitutivo, la visura della Camera di Commercio, un prospetto con il calcolo dell’indice di liquidita ela copia dell’ultima dichiarazione dei redditi. Le società di capitali dovranno invece produrre anche la copia dell’ultimo bilancio approvato.

Più semplice è la parte del nuovo regolamento dedicata ai rimborsi. Infatti, è sufficiente richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Anche l’aspetto delle compensazioni dei tributi e delle entrate comunali viene disciplinato con il nuovo regolamento. Infatti, cittadini o imprese, possono detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di tributi o altre entrate comunali.

Come, Unione Nazionale Consumatori, auspichiamo la riorganizzare dell’intero sistema tributario, proseguendo nel costruttivo confronto già avviato dall’Amministrazione Comunale. Da parte nostra continueremo a collaborare attivamente, per trovare le giuste soluzioni alle diverse problematiche che riguardano i servizi pubblici locali e i tributi comunali, nel rispetto della nostra mission e del nostro ruolo di tutela e garanzia dei cittadini-consumatori.