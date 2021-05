BAGNARA CALABRA Documento unitario su vicenda marineria e poi tutti a casa: cade nel vuoto la proposta di Adone Pistolesi

Comune di Bagnara Calabra - Pescatori Ore convulse stamane a Palazzo San Nicola dove un gruppo di pescatori ha occupato l'aula consiliare, per ribadire ancora una volta alle autorità competenti la necessità di mettere fine a una vicenda diventata nel corso di queste settimane sempre più critica.

Nonostante siano stati effettuati in mattinata gli accertamenti tecnici irripetibili disposti dall'autorità giudiziaria, e autorizzati i lavori per la rimozione dei rifiuti nell'area sequestrata, la marineria chiede concretezza e impegni certi, con la possibilità di utilizzare nel più breve tempo possibile l'area portuale per l'ormeggio dei natanti. Sempre nella mattinata di oggi è arrivata la proposta di Adone Pistolesi, che prima del rinvio ufficiale del Civico Consesso aveva chiesto una discussione in Consiglio Comunale e che alla fine fosse posto ai voti un documento unitario. L'idea era quella che ufficialmente e nella sua interezza il Consiglio Comunale si esprimesse sulla vicenda, proposta che conteneva anche la possibilità di abbandonare in massa il Consiglio Comunale. Proposta caduta nel vuoto.

Red