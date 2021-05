Nota stampa del Consigliere regionale Giuseppe Neri (FDI) su porto Bagnara

Neri Vicino al disagio dei pescatori e dei diportisti di Bagnara. L’utilizzo dell’attracco del Porto, condizione imprescindibile per salvare la stagione.

Non si tratta solo di garantire l’attività lavorativa di intere famiglie, indispensabile per l’economia di un piccolo comune come quello della Costa Viola, ma c’è in ballo l’identità e la tradizione di una comunità, che della pesca a mare, ne ha fatto una ragione di vita. Penso alle caratteristiche Feluche che necessitano di spazi adeguati all’attracco, e solo l’infrastruttura portuale può garantire.

E’ una buona notizia a metà, quella dello sblocco della vertenza, secondo cui dal 5 maggio i pescatori potranno varare le imbarcazioni, ma occorre un ulteriore sforzo da parte delle autorità, affinché possa essere fruibile una parte dell’area portuale per poterle ormeggiare. Non solo perché alcune barche dalle piccole dimensioni, con cattivo tempo rischierebbero di affondare, ma perché dalla possibilità di utilizzo della banchina passa tutta l’attività della marineria di Bagnara. I disagi degli ultimi mesi hanno messo in ginocchio l’attività di tanti uomini e donne, che chiedono nient’altro che la possibilità di tornare a lavorare.