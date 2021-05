BAGNARA CALABRA 1 Maggio, "Bagnara Aperta" esprime vicinanza ai pescatori bagnaresi

Porto di Bagnara CalabraIl gruppo Bagnara Aperta in questo giorno importante per i diritti dei lavoratori, sente il dovere di esprimere vicinanza ai pescatori bagnaresi, lavoratori che in questi ultimi mesi sono in grande difficoltà per le note vicende relative alla chiusura del porto cittadino.

Il nostro augurio è che gli organi preposti alle indagini e le autorità politiche territoriali competenti possano al più presto trovare delle soluzioni consone, atte a garantire il diritto al lavoro previste dall'articolo 4 della nostra Costituzione: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Con l'occasione auguriamo un buon primo maggio a tutte le lavoratrici ed i lavoratori bagnaresi.