TAURIANOVA Palazzetto dello Sport, Maria Teresa Perri: "di buon auspicio l'affidamento dei lavori"

Maria Teresa Perri

Ho appreso con immensa gioia l'affidamento dei lavori per l'adeguamento e il completamento del Palazzetto dello Sport da parte della giunta Biasi. Spero sia segno di buon auspicio per questa struttura, visto che i lavori sono iniziati sotto la prima ammistrazione Biasi che, tra l'altro, vedeva la sottoscritta come Assessore allo Sport.