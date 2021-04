SCILLA Convocato per venerdì 30 aprile il consiglio comunale

Comune Scilla Il presidente del Consiglio Domenico Scarano ha convocato per venerdì 30 aprile la seduta del consiglio comunale.

Nove i punti all'ordine del giorno; oltre all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti e alle comunicazioni del sindaco, in aula si discuterà dell'addizionale comunale Irpef per l'anno 2021; dell'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021; dell'approvazione delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021/2023; dell'approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021; dell'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e dell'elenco annuale di lavori per l'anno 2021 e del programma dei beni e servizi 2021/2022.

I consiglieri discuteranno anche dell'imposta comunale e dell'aprovazione delle tariffe per l'applcazione della tassa sui rifiuti anno 2021; del Documento unico di programmazione 2021/2023 e dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023. La seduta del consiglio è prevista in modalità in presenza.

Tina Ferrera