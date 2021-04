VILLA SAN GIOVANNI Importante accordo di collaborazione tra il Comune e l’Ufficio di esecuzione Penale esterna di Reggio Calabria, per attività di volontariato a valenza riparativa

Maria Grazia Richichi Sindaco f.f. di Villa San GiovanniSottoscritto importante accordo di collaborazione, tra il Comune di Villa San Giovanni e l’ufficio di esecuzione Penale esterna di Reggio Calabria, per attività di volontariato a valenza riparativa.

Il tribunale di Reggio Calabria Ufficio di esecuzione penale esterna, nell’ambito del suo mandato istituzionale e della promozione della cultura delle legalità, ha proposto al Comune di Villa San Giovanni un accordo di collaborazione per attività di volontariato a valenza riparativa nella condivisione della mission di presa in carico della persona /reo.

“Un accordo importante, - ad avviso del Sindaco FF di Villa San Giovanni Dott.sa Maria Grazia. Richichi – al quale come Assessore alle Politiche Sociali ho da subito manifestato la più totale attenzione e disponibilità in quanto convinta che le attività di volontariato a valenza ripartitiva possano essere utile strumento per ingenerare consapevolezza e responsabilità verso la propria Comunità da parte della persona che pur avendo commesso un reato si avvia verso un percorso di riparazione e risocializzazione”.

I Soggetti coinvolti su base volontaria saranno persone di maggiore età in attesa di giudizio, in messa alla prova, condannati o in altra posizione giuridica per la quale è stata valutata la possibilità di attivare percorsi riparativi

Importante, quindi, sarà l’apporto dei Servizi Sociali Comunali che attraverso le professionalità presenti collaboreranno con l’Uepe per disegnare dei percorsi differenziati, che tengano conto dei soggetti coinvolti per poter attuare delle attività di riparazione mirate a processi di interiorizzazione dei valori di solidarietà anche al fine di prevenire il rischio di commissione di ulteriori reati in armonia con la funzione rieducativa della pena quale valore costituzionalmente rilevante.

La collaborazione con l’Uepe di Reggio Calabria da sempre improntata a rapporti di collaborazione fattiva si rinsalda sempre di più con l’unico scopo di fornire risposte sempre concrete al crescente bisogno sociale da qualunque ambito provenga.

Risultano, quindi, particolarmente graditi gli apprezzamenti ricevuti per la conclusione dell’Accordo siglato da parte del Direttore dell’ufficio distrettuale di esecuzione Penale Esterna di Reggio Calabria Dott. Mario Antoni Galati con cui speriamo di poter realizzare una proficua collaborazione a favore della Comunità.