BAGNARA CALABRA Consiglio Comunale venerdì 30 aprile, tra i punti all'odg anche la gestione del "Tracciolino"

comune-bagnara Tina Maceri, presidente del consiglio, ha convocato per venerdì 30 aprile alle ore 11.00 in prima convocazione i lavori del consiglio comunale. La sessione si svolgerà in modalità mista, in presenza o su richiesta in video-conferenza.

Cinque i punti all'ordine del giorno; oltre all'approvazione del verbale della seduta precedente, l'aula dovrà deliberare sull'adesione del Comune alla gestione associata e coordinata delle attività di promozione e valorizzazione del "Sentiero Tracciolino" tra i Comuni di Palmi, Bagnara Calabra e Seminara; quindi si discuterà della variante al Piano spiaggia per la ricollocazione di una struttura commerciale destinata a ristorazione.

All'ordine del giorno anche i lavori di somma urgenza per il ripristino dell'immobile prospicente la Strada statale 18 e la rettifica del riconoscimento debito fuori bilancio per i lavori relativi alla fornitura e posa dell'elettropompa sommersa e noleggio del generatore nel pozzo idrico in località valle Cuja di Solano Inferiore.

Tina Ferrera