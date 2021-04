Pagamenti, il Comune di Villa San Giovanni si adegua alle norme dettate dal Codice dell’Amministrazione Digitale

GiustraIl comune di Villa San Giovanni, in ottemperanza alla normativa dettata dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche) e dal D.L. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) sta adeguando il proprio sistema di pagamenti aderendo al Nodo dei pagamenti cui aderiscono gli enti creditori (obbligatoriamente le PA e volontariamente i Gestori di pubblici servizi), e i prestatori di servizi di pagamento (PSP).

Questo sistema consente di pagare, a cittadini ed imprese, quanto dovuto in modalità elettronica, utilizzando i canali e gli strumenti di pagamento scelti, anche in applicazione della “cittadinanza digitale”, un diritto previsto dalla normativa vigente.

PAGOPA presenta solo vantaggi operativi. Infatti consente di effettuare il pagamento in tutte le modalità offerte dai Prestatori di servizi di pagamento aderenti, compresi i contanti (sarà il Psp a trasformare il pagamento in contante in un pagamento elettronico), assecondando qualunque preferenza possibile (home banking, pos, sportello atm, app, smartphone, contante).

Rispetto agli strumenti di pagamento usati in passato dal comune di Villa San Giovanni, PAGOPA garantisce a privati ed aziende sicurezza e affidabilità nei pagamenti, semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento, trasparenza nei costi di commissione, uniformità nelle modalità di pagamento per tutta la PA sul territorio nazionale e costituisce un ulteriore passo verso la semplificazione e digitalizzazione dei servizi.

Accedendo nella pagina del sito del Comune di Villa San Giovanni alla sezione PAGOPA e scegliere tra i pagamenti le seguenti modalità: “entrate precalcolate” laddove l’utente ha ricevuto dagli uffici comunali un avviso di pagamento che corrisponde ad una posizione debitoria in scadenza (es. tributi locali, canoni). “Entrate spontanee“ quando l’utente effettua un pagamento su propria iniziativa (es. Celebrazioni di matrimoni civili). “Entrate pregresse laddove l’utente, pur avendo ricevuto dagli uffici comunali un avviso di pagamento che corrisponde ad una posizione debitoria in scadenza, effettua il pagamento oltre la scadenza attesa. Tra gli strumenti disponibili, la preferita tra carta di credito, debito o prepagata o bonifico bancario nel caso si disponga di un conto corrente in banca e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti. Un grazie ai responsabili dei settori Affari Generali, D.ssa Mariagrazia Papasidero ed alla D.ssa Marina Panella per il lavoro svolto in merito all’adeguamento di tale servizio.

L’ Assessore al Bilancio e Tributi

Antonino Placido Giustra