BAGNARA CALABRA Arriva l'ufficialità, Pistolesi candidato con De Magistris

«Senso civico che è condizione imprescindibile – dichiara Pistolesi – per costruire una società fondata sul rispetto dell’altro e delle generazioni future. Senza senso civico non vi potrà mai essere una buona scuola, una ricca e florida cultura, una ritrovata socialità, uno sport sano, una condivisa vita politico-amministrativa. L’espropriazione del senso civico cui abbiamo assistito sino a qui è la causa fondante di ogni insuccesso e di ogni fallimento».

E proprio il senso civico è stata la direttrice che ha orientato l’attività del gruppo: petizioni, confronto con le istituzioni, iniziative pubbliche per la tutela dell’ambiente e delle fasce più deboli della popolazione hanno caratterizzato l’esperienza di “Bagnara “porta a porta” (il) legalità, chi ci sta?”. Esperienza imperniata sulla «Condivisione e sul senso di appartenenza: quel “comune sentire” le cose pubbliche come proprie, che può essere la panacea della rinascita dei nostri territori».

“Rinascita” diventa anche il nome del movimento politico, nato nel 2017 in vista delle Comunali di Bagnara Calabra; lista che vede in Pistolesi il candidato a sindaco, e che si piazzerà al secondo posto fra le quattro forze politiche concorrenti, fornendo 3 consiglieri al nuovo civico consesso. Un gruppo nato come momento di sintesi fra personalità con storie, idee e professionalità diverse. «Una diversità che è stata ed è la vera forza e ricchezza di un’esperienza nata come percorso civico comune, alternativo alle sigle e coalizioni “classiche”, che hanno sempre monopolizzato il panorama politico; formalmente contrapposte ma, sostanzialmente, sovrapponibili»