SCILLA Sistemazione litorale di Favazzina: approvato lo schema di convenzione tra l’Università Mediterranea e il Comune

Litorale FavazzinaLa Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione di ricerca tra l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria Natural Ocean EngineeringLaboratory Dipartimento di Ingegneria Civile ,Energia Ambiente e Materiali ed il Comune di Scilla, per gli interventi di sistemazione del litorale di Favazzina.

Per effettuare i lavori è necessario eseguire degli studi che prevedono l’acquisizione e l’elaborazione dei dati meteomarini per la propagazione sotto costa; la predisposizione di un modello per quantificare il trasporto litoraneo nel tratto interessato in assenza di strutture. E ancora la verifica dell’impatto delle strutture esistenti sul trasporto litoraneo e la ricerca di soluzioni integrative alternative alla sistemazione attuale del litorale. Gli studi dovranno concludersi entro novanta giorni e avranno un costo a carico dell’amministrazione di 39,500.00 euro. L’Università si è impegnata ad utilizzare parte della somma per bandire un assegno di ricerca. La spiaggia di Favazzina è stata distrutta nel dicembre 2019 da una violenta mareggiata e in seguito ricostruita grazie ai lavori di messa in sicurezza.

Tina Ferrera