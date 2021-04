SCILLA Via libera della Giunta al “Contratto di Costa”

comune scillaLa giunta Comunale ha approvato la manifestazione d’interesse all’attivazione e alla definizione del “Contratto di Costa”. Il Comune di Scilla è il soggetto promotore dell’iniziativa e ha coinvolto Palmi, Seminara, Bagnara Calabra e Villa San Giovanni in quanto paesi ricadenti nel comprensorio della Costa Viola. Nei mesi scorsi si sono tenuti diversi incontri che hanno visto a confronto i sindaci dell’area interessata.

<< Si punta – ha spiegato Pasquale Ciccone, sindaco di Scilla- a realizzare un Contratto di Costa che vedrà l’unione dei paesi della zona per sviluppare in modo organico il nostro territorio. Siamo convinti che questo percorso porterà a risultati importanti dalla difesa del territorio alla difesa dell’ambiente, allo sviluppo turistico e culturale delle nostre città. La creazione di un soggetto unico di tale portata- ha aggiunto Ciccone- avrà una forza impensabile per i singoli comuni e farà diventare protagonista fondamentale la Costa Viola, la cui naturalezza e bellezza non può non essere messa in discussione da nessuno. Crediamo fermamente in questo progetto per dare un futuro migliore alla nostra terra>>. L’iniziativa prevede anche il coinvolgimento delle associazioni e degli imprenditori che vorranno aderire. Tra gli obiettivi generali del Contratto di Costa c’è il ripristino della qualità ambientale delle acque dei torrenti e delle acque marine costiere; la riduzione del dissesto idrogeologico; la valorizzazione delle risorse storico-culturali ; lo sviluppo economico e la riqualificazione paesaggistico- ambientale. Previsti tra gli organismi del Contratto di Costa, l’assemblea, il Comitato Tecnico Istituzionale, la Cabina di Regia Istituzionale coordinata dal soggetto promotore e dai soggetti istituzionali e la segreteria Tecnico- scientifica.

Tina Ferrera