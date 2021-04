VILLA SAN GIOVANNI Riparte l'iter per il completamento del palloncino di via Lupina

Imbesi Con la determina n.56 riparte l'iter per il completamento del palloncino di via Lupina. Dopo la brusca frenata che nel Dicembre 2019 ha visto il comune di Villa San Giovanni con ufficio tecnico completamente azzerato, abbiamo riavviato la macchina amministrativa tramite l'assunzione di diverse figure.

Grande attenzione abbiamo inteso prestare alla ripartenza delle opere pubbliche in città, bloccate per via del repentino azzeramento dell'ufficio. Tra queste particolare importanza riveste il completamento del palloncino, un'opera pubblica fondamentale per il rilancio del settore sportivo e sociale della nostra città.



In questi mesi con l'ufficio lavori pubblici con a capo l'arch. Doldo che ringrazio per la dedizione e con il supporto del geom. Sergi abbiamo lavorato silenziosamente e stiamo lavorando alla risoluzione delle principali criticità. Per quest'opera abbiamo impegnato circa 50.000,00 che consentono il completamento di tutte le opere impiantistiche di collegamento della struttura alle reti urbane, somme che non erano presenti in fase di approvazione originaria del progetto e che abbiamo individuato nella prima annualità del finanziamento pe le infrastrutture sociali.



Questo ci ha consentito di sbloccare l'opera, a seguire ed entro il 30 Aprile verrà trasmessa al Ministero responsabile del finanziamento dell'opera, la perizia di variante che prevederà l'inserimento di una pavimentazione omologata CONI e l'efficientamento/adeguamento alla norma dell'impianto d'illuminazione e di riscaldamento della struttura. Con l'approvazione della variante, le ultime lavorazioni sopra citate potranno essere concluse e potremo quindi consegnare alla città un'opera strategica per la vita di tutti gli sportivi villesi e del comprensorio.

Giovanni Imbesi

Delegato ai lavori pubblici