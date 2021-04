Piano vaccinale e recovery plan: Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell'Area dello Stretto

Associazione Comuni Area dello StrettoL’Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell’Area dello Stretto si è riunita a Villa San Giovanni nella Sala delle Adunanze del Palazzo municipale. Ha coordinato i lavori il Presidente dell’Associazione Sandro Repaci Sindaco di Campo Calabro. Al centro delle riunione lo stato dell’arte del piano vaccinale nel territorio dei comuni ed i lavori della Cabina di regia istituita di recente dalla Città metropolitana per il coordinamento delle attività legate al Recovery Plan.

L’esame comune dell’avanzamento del piano vaccinazioni se da un lato ha registrato un recente miglioramento delle attività vaccinali con particolare riferimento ai piccoli comuni ed alle aree interne grazie all’attivazione di punti vaccinali temporanei dedicati ai pazienti ultraottantenni, ha messo in evidenza comunque importanti criticità legate a comportamenti disomogenei rispetto alle diverse aree territoriali, una insufficiente risposta alle necessità di provvedere ad una rapida vaccinazione domiciliare dei soggetti allettati, e l’inadeguatezza di alcuni aspetti del funzionamento della piattaforma web per le prenotazioni. Ribadendo l’utilità risolutiva della modalità di vaccinazione di prossimita’ per la quale i comuni stanno mettendo a disposizione risorse umane e materiali fra mille difficoltà e confidando nel recente accordo con i medici di medicina generale,i Sindaci hanno però evidenziato la necessità di una più accurata,equilibrata e rapida programmazione di tali interventi ed a tal fine hanno chiesto all’ASP un incontro urgente per condividere prospettive e soluzioni alle più rilevanti problematiche. L’Assemblea ha inoltre convenuto l’importanza di superare il limite dei rapporti dell’ASP con i singoli comuni , rapporto che va sostituito da una programmazione comune e condivisa riguardante l’intera area omogenea per il tramite dell’Associazione.

L’Assemblea ha inoltre esaminato la deliberazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria riguardante l’istituzione della Cabina di regia Reggio Metropolitana per il coordinamento della pianificazione e della programmazione degli interventi legati al Recovery Plan riconoscendone la finalità strategica ed augurandosi che la sua gestione colga in pieno gli obiettivi anchein rapporto alle numerose esigenze che l’Area rappresenterà per ciò che attiene le infrastrutture, gli investimenti pubblici, e le missioni del Piano Sud 2030 e gli investimenti previsti dal redigendo Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ai sensi del regolamento per il funzionamento della cabina di regia l’Assemblea ha designato quale rappresentante dell’Associazione dei Comuni al suo interno Mariagrazia Richichi, Sindaca ff di Villa San Giovanni fino al termine del suo mandato elettorale.