Seminara ribadisce il no alla discarica di Melicuccà

de caprio - Il no di Seminara alla discarica di Melicuccà La voce ufficiale dell'Amministrazione comunale di Seminara. Seminara si è sempre espressa contro la discarica di Melicuccà, questa è la posizione ufficiale di questa Amministrazione.

Premesso che la competenza sulla questione è della Regione Calabria e dell'ATO di Reggio Calabria. Seminara, ha formalmente ribadito la propria contrarietà sempre, in tutte le sedi istituzionali, in particolar modo durante l'incontro che si è tenuto alla Cittadella Regionale con l'Assessore all'ambiente Sergio De Caprio, in tale circostanza, i Sindaci di Seminara, Palmi e Melicuccà, hanno chiesto di non proseguire con i lavori, hanno preteso ed ottenuto di incaricare il CNR di fare uno studio scientifico e strumentale, (cosa che sta avvenendo ed è tutt'ora in atto) al fine verificare la reale situazione sul rischio inquinamento delle Falde del Vina. Inoltre, per corroborare la propria posizione, attraverso il consorzio Vina, è anche stato dato incarico ad un geologo di parte di svolgere ulteriori analisi, studi che ci possano consentire di avere dei dati da poter confrontare successivamente a quelli prodotti dal CNR. Durante il Consiglio Comunale svoltosi ieri, è stata semplicemente respinta una delibera strumentale dell'opposizione, considerata priva di contenuto reale e funzionale solo ai fini polemici o piuttosto per mera propaganda politica. Così sul proprio profilo facebook l'Amministrazione Comunale di Seminara.