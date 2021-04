BAGNARA CALABRA Avvio del servizio di refezione scolastica, le precisazioni dell'Ass. Concetta Zoccali

In qualità di assessore alla Pubblica Istruzione ed a seguito di alcune richieste di chiarimenti da parte dell'utenza, ritengo dover effettuare alcune precisazioni, per le quali ho chiesto chiarimenti sull'iter amministrativo al settore competente. Formalizzata l'aggiudicazione del servizio di refezione scolastica alla nuova ditta, gli uffici comunali del settore Affari Generali, in data 01/04/2021 hanno provveduto a comunicare all’Istituto Scolastico Foscolo l' avvio del servizio di che trattasi, premurandosi contestualmente:

2) organizzare presso la Biblioteca comunale il servizio di vendita dei tagliandi per la mensa, autorizzando altresì i genitori ad utilizzare i tagliandi in possesso e acquistati nell’anno scolastico precedente 2019/2020.

A seguito dell’incontro, dei sopralluoghi effettuati e dalle considerazioni riguardanti gli aspetti di sicurezza legati all'emergenza Covid , la ditta ha richiesto a questo Ente, di consultare il manuale di sicurezza Covid che deve essere redatto , come da norma, dall’Istituto scolastico , al fine di verificare se il piano di sicurezza redatto dalla scuola è attinente con il capitolato tecnico che disciplina lo svolgimento del servizio.

Pertanto il Responsabile del settore affari generali in data 08/04/2021, ha inviato una nota all’Istituzione scolastica chiedendo copia del manuale di sicurezza covid e precisando che, nel caso in cui lo stesso non disciplini in modo dettagliato le modalità di svolgimento del servizio in sicurezza, la ditta aggiudicataria non può procedere alla presa in carico del servizio .

Avute assicurazioni da parte dell’istituto scolastico che il piano in ogni qual modo sarebbe stato eventualmente adeguato, l' Ufficio comunale ha previsto come data di avvio del servizio il 12/04/2021.

Purtroppo dall'esamina del piano di sicurezza si è successivamente riscontrato che lo stesso non è pienamente adeguato e pertanto, in accordo con i vertici scolastici, che si sono da subito premurati di risolvere il problema, si è svolto un ulteriore incontro tecnico tra il responsabile sicurezza della ditta aggiudicataria e il responsabile di sicurezza della scuola:

notizia di queste ore è che il problema tecnico riguardante il manuale sicurezza covid è in fase di risoluzione, anche grazie ad una proficua interlocuzione tra la scuola e la ditta , pertanto il servizio potrà essere avviato a breve e in sicurezza .

Da quanto esposto, si evince che il ritardo dell’avvio del servizio non è dipeso da questa Amministrazione o dagli Uffici comunali e non vi è stata alcuna trascuratezza da parte degli uffici scolastici , ma è dipeso da obbiettive difficoltà legate all’evolversi dell’emergenza Covid e all’esigenza di non trascurare alcun aspetto che possa influire sulla sicurezza dei bambini .

Seguiranno aggiornamenti.