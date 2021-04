BAGNARA CALABRA Refezione scolastica, ennesimo rinvio: interrogazione di "Rinascita per Bagnara"

Daniela Salerno - RpBLa consigliera di "Rinascita per Bagnara" Daniela Salerno chiede informazioni sul rinvio, «ennesimo», del servizio di refezione scolastica per le classi di scuola dell'infanzia.

L'interrogazione scritta è indirizzata al sindaco Gregorio Frosina: «La sottoscritta - scrive - interroga la S.V. per conoscere, tramite risposta scritta, il perché dopo tutti i ritardi già accumulati, il servizio di refezione scolastica per le classi dell’infanzia, malgrado gli annunci fatti sia nel consiglio comunale del 30 marzo 2021, che quelli a mezzo dei comunicati stampa sul sitocostaviolanews.it e sul sito istituzionale del comune di Bagnara Calabra in data 08 aprile 2021, in realtà, a tutt’oggi non abbia avuto inizio alcun servizio di refezione scolastica» .

«Al fine - prosegue Salerno nel testo protocollato ieri - di rendere immediata chiarezza e informazioni alle famiglie, rivolgiamo questa nostra interrogazione, richiedendo una cortese risposta scritta».

Red