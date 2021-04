Nuovo ufficio di Vigilanza a Seminara: ospiterà il Polo culturale

sem Questo è il nuovo ufficio di Vigilanza, la ex Pretura, ora Polo culturale con all'interno la Sala Restauro, Archivio Storico, la Biblioteca comunale, il Museo delle Ceramiche di Calabria, tutti e queste strutture dotate di moderni sistemi di sicurezza e videosorveglianza, inoltre, stiamo attivamente portando avanti tutta una serie di iniziative, come l'accordo di programma stipulato o in corso di, tra Comune, gli Artigiani, Chiesa Cattolica e Chiesa Ortodossa, associazioni di promozione delle tipicità e guide turistiche.

Le delibere che impegnano i comuni di Seminara, Palmi, Bagnara, Scilla e Villa San Giovanni a collaborare, condividere e integrare le proprie risorse. La nuova Caserma dei Carabinieri e l'adeguamento Sismico della Scuola Barlaam, il rifacimento del Municipio e della Ex Pretura, la costituzione del depuratore e degli impianti sportivi, la riorganizzazione dell'intero assetto della struttura Amministrativa comunale, (ancora in via di completamento), l'avvio del servizio civile universale e del RdC, possiamo dire che Seminara ha operato il cambiamento di rotta, ciò che non è mai stato fatto, ora è pronto per essere attivato. È necessario comunque non mollare e continuare con impegno nel cammino del cambiamento, sabato si voterà il bilancio in consiglio e si potrà così finalmente disporre delle necessarie risorse per adeguare e migliorare il decoro urbano.

Il futuro è nostro, sempre avanti con Seminara al centro.

Nota stampa Comune di Seminara