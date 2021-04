SCILLA Il Comune offre supporto per le prenotazione dei vaccini anti-Covid19

comune scillaIl sindaco Pasquale Ciccone ha disposto di supportare i cittadini che non riescono ad effettuare la procedura online per la prenotazione per i vaccini anti Covid. Nei giorni scorsi molti utenti si sono lamentati perché, tramite la piattaforma web della Regione Calabria, non era possibile prenotarsi. Per questo motivo, l’amministrazione comunale si è resa disponibile nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 ad aiutare chi ne farà richiesta per la prenotazione.

<<E’ necessario recarsi– si legge nell’avviso- presso il Comune di Scilla muniti della propria tessera sanitaria e del documento d’identità . Al momento della prenotazione verrà richiesto di firmare la delega alla prenotazione all’ente comunale>>. Inoltre i residenti lamentano il fatto che pur avendo un centro vaccinale presso la Casa della Salute di Scilla sono costretti a recarsi in altre strutture che distano diversi chilometri. La situazione si è venuta a creare a seguito della prenotazioni online che non tiene conto della residenza di chi si prenota per la vaccinazione. Si tratta anche di utenti anziani che hanno difficoltà di salute e che necessitano di essere accompagnati fuori dal proprio comune di residenza. <<Se abbiamo a disposizione il centro vaccini alla Casa della Salute, per quale motivo dobbiamo spostarci a Gioia Tauro oppure a Reggio Calabria per effettuare il vaccino?- si interrogano alcuni residenti- Non c’è una logica in tutto questo. E’ necessario che gli organi competenti trovino una soluzione. Noi vogliamo vaccinarci presso la struttura scillese e non essere costretti a spostarci. Riteniamo che il sistema non funziona e ci penalizza>>.

Tina Ferrera