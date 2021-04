VILLA SAN GIOVANNI Illustrato il progetto per il rifacimento del lungomare e della copertura della variante di Cannitello

Riqualificazione lungomare Il Sindaco f.f. Maria Grazia Richichi, il Consigliere delegato ai lavori pubblici Giovanni Imbesi ed il Responsabile del Settore Lavori Pubblici Arch. Bruno Doldo hanno illustrato a tutti i consiglieri comunali ed alla stampa il progetto per il rifacimento del Lungomare e per la copertura della variante di Cannitello.

I lavori sono stati affidati al consorzio di imprese aggiudicatario, il 2 aprile scorso ed avranno una durata di 330 giorni. Il progetto prevede il rifacimento di tutto il marciapiede lato mare dell'attuale via marina, con la sostituzione di tutti gli arredi e/o accessori quali la ringhiera, le panchine ed i cestini. Saranno inseriti lungo la passeggiata, sulla nuova pavimentazione, gli stemmi di tutti i quartieri villesi e della Citta di villa san Giovanni In corrispondenza del confine fra il mar Jonio ed il Tirreno, in località Punta Pezzo, sarà inserita una linea demarcazione sulla pavimentazione ad evidenziare e dare risalto a quel punto caratteristico della nostra terra.



Particolarmente importante l'intervento di mascheramento della variante di Cannitello, che verrà eseguito contemporaneamente al rifacimento della via marina, il cantiere si muoverà su due fronti, e trasformerà radicalmente l'area, realizzando un grande parco verde con pista ciclabile e pedonale, aree ludico-ricreative, percorsi aromatici immersi nella natura con l'impianto di diverse essenze arboree di pregio rilevante. E’ intenzione dell’amministrazione intitolare al compianto Giudice Antonino Scopelliti il nuovo parco che potrà essere utilizzato per le grandi manifestazioni all’aperto della città. Nel largo Marra in località pezzo verrà realizzata una nuova area ludica inclusiva.

Nota Comune di Villa