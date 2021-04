Villa San Giovanni è "Città" dal 12 aprile 2005: ne discutono i Sindaci

webinar 10 aprile 1Un riconoscimento, un titolo, per il progresso della Comunità

È dal 12 aprile 2005 che è stato conferito a Villa San Giovanni il titolo di Città (Decreto del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi). Si tratta di un riconoscimento ancora tutto da svolgere, da proiettare nel futuro.

Si tratta, ancora e con più forza, di lavorare per sconfiggere i tanti mali di Villa, di puntare sullo sviluppo di un territorio bellissimo e ricco di potenzialità, di aiutare una Comunità - per troppo tempo concussa e sottovalutata - ad esprimere il meglio di sé nei termini dell’imprenditoria sana, del lavoro tutelato, dell’impegno sincero per la Cosa Pubblica, per un’Amministrazione finalmente al servizio dei cittadini e scevra dai condizionamenti derivanti dagli interessi di pochi.

ESSERE DAVVERO CITTA’ è il compito proprio di tutti i villesi, dei politici, degli amministratori, dei sindacati, dei partiti, delle forze vigorosedi una Comunità viva che ha fame e sete di futuro!

Il trasferimento degli approdi dal centro della Città, la liberazione dall’inquinamento, sono solo alcuni degli obiettivi concreti e vitali per Villa, insieme a tante altre questioni dirimenti che, negli ultimi anni, sembrano cristallizzate e non affrontabili.

Di questo, e di tanto altro, discuteranno – insieme – grazie all’organizzazione del gruppo consiliare e del circolo PD di Villa– i “Sindaci” della Città di Villa:

Mimmo Aragona, Giovanni Santoro, Totò Calabrò, Rocco Cassone, Giancarlo Melito, Rocco La Valle, Antonio Messina, Maria Grazia Richichi (f.f.).

L’incontro si terrà nelle forme del webinar su piattaforma ZOOM: Sabato 10 aprile 2021, ore 18,00. Entra nella riunione in Zoom: https://us02web.zoom.us/j/9184243179?pwd=cGw2bXp4ZnBhQW9tcllxZVQzZkZtZz09 - ID riunione: 918 424 3179 - Passcode: liblab

Enzo Musolino

Portavoce Partito Democratico

Villa San Giovanni