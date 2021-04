VILLA SAN GIOVANNI Deliberato dalla Giunta comunale l'avvio dei PUC

Municipio Villa San GiovanniLa Giunta comunale nella seduta del 01/04/2021 ha deliberato l’avvio dei PUC, Piani Utili alla Collettività, ossia l’impiego dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, così come previsto dal D. L. n. 4 del 28 gennaio 2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito dicittadinanza e di pensioni” convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019. Inparticolare, l'articolo 4, al comma 15, stabilisce che il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti atitolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza,mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività e comunque non inferioreal numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessivesettimanali con il consenso di entrambe le parti.

I PUC sono da intendersi come attività di restituzione sociale per coloro che ricevono ilbeneficio del Reddito di Cittadinanza e rappresentano un’occasione di inclusione e dicrescita per i beneficiari e per la collettività. Il principio cardine dei PUC è che le attività previste nell’ambito dei progetti non siano inalcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo. I progetti devono partire dai bisogni della collettività, devono prevedere occasioni di“empowerment”, tenendo conto delle competenze individuali, e possono essere attuati negli ambiticulturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Il Comune ha inteso attivarsi per realizzare questo obiettivo prioritario e conl’attuazione dei Progetti Utili alla Collettività, si coglie un’importante opportunità per la collettività locale. Particolare soddisfazione per la delibera odierna e per l’egregio lavoro svolto dal settore politiche sociali, diretto dall’Avv. Maria Grazia Papasidero, coadiuvata dalla Dott.ssa Paola Calabrò, hanno espresso il Sindaco f.f. Maria Grazia Papasidero e l’Assessore alle Risorse Umane Antonino Giustra. Secondo entrambi, grazie all’ottimo lavoro degli uffici si dota il comune di uno strumento importante che potrà dare un notevole ritorno alla Città in termine di servizi per i cittadini, oltre che costituire un’occasione unica per i partecipanti ai progetti di migliorare competenze e professionalità che potranno servire per il futuro inserimento occupazionale, fine ultimo del reddito di cittadinanza.

