BAGNARA CALABRA In Consiglio comunale il dibattito sul caso del sequestro del porto

Cons comunale del 30 marzoLa seduta del consiglio comunale si apre con la relazione del sindaco Gregorio Frosina sul sequestro del porto, sulla la pulizia dell’area portuale, sulla protesta organizzata dalla marineria locale perché le imbarcazioni non possono essere varate.

Il primo cittadino ha poi ricordato l’impegno dell’amministrazioneper mettere in sicurezza il porto con i fondi Pac e fondi regionali di circa 11 milioni di euro. A seguire è intervenuto il consigliere Giovanni Oriana che ha lanciato un accorato appello per non abbandonare la marineria locale. <<E’ mancato il controllo del Comune su chi gestisce il porto. E’ stata criminalizzata una categoria di lavoratori. In questi anni non è stato fatto nulla per “dragare” il porto>>. Il consigliere Adone Pistolesi ha invece parlato nel suo intervento di<< evidenti corresponsabilità. Non c’è stato nessuno che ha festeggiato. Il caso del porto è una disgrazia che portiamo tutti sulle spalle>>. Mentre il consigliere Bagnato ha proposto un emendamento per chiedere un contributo per i pescatori alla Città Metropolitana.<< L’approvazione in tempi utili del bilancio preventivo permette all’ente di poter programmare una serie di indirizzi.- ha detto il vice sindaco Mario Romeo- Questo porta fuori il Comune dal dissesto finanziario che ha frenato l’attività, ma il lavoro ha pagato>>.

Tina Ferrera