BAGNARA CALABRA In località Santa Barbara lavori ancora fermi a più di tre anni dal crollo della strada

Foto Strada S. Barbara Sono passati più di tre anni dal crollo della strada in località Santa Barbara e ancora cittadini, residenti, attività produttive e vignaioli attendono che si intervenga per ripristinare la viabilità che dalla strada statale 18 conduce a Pellegrina.

A dire il vero in questi tre anni qualcosa si è fatto. C'è stata una pacifica protesta da parte dei cittadini a giugno del 2018, il 15 marzo 2019 l'annuncio dell'ex ministro Danilo Toninelli che ad occuparsi della strada sarebbe stata l'Anas, e poi l'avvio delle indagini tecniche, sempre nel 2019. Fino ad arrivare alla consegna dei lavori con tanto di annuncio urbi et orbi da parte dell'Amministrazione Comunale.

I cittadini sono stanchi e continuano ad evidenziare le difficoltà per raggiungere le proprie abitazioni, i vigneti, o le attività economiche che si trovano in località Santa Barbara. Dopo tre anni sarebbe il caso di spiegare, una volta per tutte, qual'è il motivo del fermo dei lavori, che a dire il vero non sono mai iniziati.

