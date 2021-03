Tansi a Scilla, "Casa della Salute a rischio crollo con un terremoto di piccola magnitudo"

Tansi a Scilla L'ex capo della Protezione civile Carlo Tansi si è recato davanti alla Casa della Salute per incontrare alcuni attivisti e abitanti di Scilla che hanno a cuore la sorte del presidio sanitario.

"Ecco come è ridotto questo ospedale costruito negli anni '60 dagli Scillesi d'America con un atto di grande generosità - ha detto Tansi - un terremoto di piccola magnitudo butterebbe giù tutto. A maggior ragione questi problemi devono essere risolti immeditamente attraverso questo finanziamento, che è vitale. E' inconcepibile che questo ospedale che alcuni anni fa aveva 120 posti letto, tanti reparti e servizi sia ridotto così. Questa è una struttura strategica, in caso di terremoto deve soccorrere i feriti, se è il primo a crollare non può soccorrere niente. Dobbiamo essere responsabili. E' inaccettabile che i malati di covid in Calabria vadano nelle tende, perchè a Scilla ci sono 120 posti. Per ogni posto letto perso nella sanità pubblica, c'è un posto guadagnato con tanti sldi nella sanità privata".

La Casa della Salute resta un importante punto di riferimento, con il centro vaccini Covid e la possibilità di effettuare il tampone drive-in.

Tita Ferrera