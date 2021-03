"Bagnara Aperta" chiede all'Amministrazione Comunale di sottoscrivere il progetto "Recovery Sud"

recovery sudBAGNARA CALABRA - Il gruppo Bagnara Aperta, con spirito propositivo, chiede al Sindaco e all’Amministrazione tutta di sottoscrivere il progetto “Recovery Sud”, al quale, nel giro di pochi giorni, hanno aderito più di cinquecento sindaci provenienti da tutto il sud Italia e tra questi anche alcuni a noi vicini. Questo sodalizio non ha alcun retroterra ideologico e non fa capo ad alcuna sigla di partito, l’adesione, al prima citato progetto, vede raggruppate forze eterogenee e pertanto di diversa estrazione politica ed ha come unico obbiettivo quello di far fronte comune contro “lo scippo di risorse” che storicamente avviene ai danni del meridione.

Con la lettera, all’interno della quale vi è il contenuto della proposta, inviata al Presidente Draghi, i sindaci chiedono che le risorse del “Recovery Fund” siano ripartite equamente secondo quelli che sono i criteri UE e che quindi venga assegnato al meridione circa il 70% delle risorse assegnate all’Italia. Il sud rischia di vedersi assegnato dall’attuale governo solo il 34% di queste risorse; se ciò dovesse accadere sarebbe l’ennesimo schiaffo ad una terra già maltratta e tradita, un ulteriore prova che, forse, il sud, per volere di una ristretta élite di potere, deve restare indietro rispetto al resto d’Italia, condannato al suo inesorabile destino decadente e senza alcuna speranza di salvezza. Grazie all’iniziativa “Recovery Sud”, si è aperto un tavolo tecnico di confronto e discussione tra i Sindaci Meridionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e il Ministro “per il Sud e la coesione Territoriale” Mara Carfagna.

Riteniamo doveroso che anche il comune di Bagnara aderisca a questa rete essendo che i più penalizzati da un eventuale ripartizione non equa siano proprio i comuni poveri come il nostro; grazie al “Recovery Fund” potrebbero giungere ingenti risorse tali da poter dare respiro all’azione amministrativa, riparo agli annosi problemi che ci affliggono e che quindi possa agire da volano per la rinascita dei nostri territori.

Pertanto ci auguriamo che il Sindaco e l’amministrazione prendano a cuore questo nostro appello ed aderiscano, senza tergiversare, a questa battaglia per i diritti dei cittadini del meridione; le scelte di oggi peseranno notevolmente sul futuro della Calabria e del Meridione tutto, in questa importante fase storica di cambiamento risulta di vitale importanza la coesione territoriale, a prescindere dalle divisioni politiche, per trovarci pronti ad affrontare le sfide di domani. Testimonianza di questo sentimento diffuso è proprio questa rete di sindaci che nelle ultime ore è cresciuta e continuerà a crescere a dismisura per il bene del Sud e dell’Italia intera.

Il Meridione è l’unico in grado di rimettere in moto il Paese. È il segreto di un nuovo mezzo miracolo economico. Se svolta il Sud svolta l’Italia. Restiamo a disposizione dell’Amministrazione Comunale per eventuali approfondimenti e chiarimenti legati a questa iniziativa del “Recovery sud”.