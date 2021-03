Porto di Bagnara, prioritario per Pistolesi "garantire alle imbarcazioni di operare per salvare la stagione, recuperare la struttura e bonificare l'area portuale""

Adone Pistolesi BAGNARA CALABRA - < >

E' quanto dichiara Adone Pistolesi di "Rinascita per Bagnara" in merito alle vicende che stanno interessando il porto di Bagnara e la marineria della cittadina della Costa Viola. <<Quel giorno - continua - sarà il giorno della “liberazione” di quella parte del “cielo” (i pescatori) che nel tempo si è fatta usare coscientemente o con l’inganno, come fossero non una risorsa indispensabile all’economia di questo paese ma come uno “straccio da terra”. >> Prioritario, per Pistolesi, <<garantire alle imbarcazioni di operare per salvare la stagione, oltre al recupero strutturale di messa in sicurezza del porto e alla immediata bonifica di tutta l’area portuale.>>