Circolo PD Villa San Giovanni: la buona battaglia contro incompetenza e populismo

democratSi tenuto il 25 marzo u.s. il webinar organizzato dal Circolo PD di Villa San Giovanni per discutere – tra iscritti, militanti, elettori e simpatizzanti – i 21 punti indicati dal Segretario Enrico Letta per la Consultazione nei territori.

Il Circolo di Villa ha aderito prontamente all’invito del Segretario, con l’orgoglio di una Comunità – quella Democratica dello Stretto – che, negli anni, non si è mai fermata, che ha prodotto Politica, Formazione, Impegno civico, Indirizzi agli amministratori e che, oggi, è pronta a seguire il Segretario nazionale nel percorso individuato teso ad un riformismo fattivo, tutto improntato sulla ripartenza dell’Italia e del Sud in particolare.

L’esito della consultazione villese - un documento di sintesi - verrà inviato ad Enrico letta attraverso una specifica piattaforma informatica predisposta per i Circoli che contribuirà a legittimare il nuovo corso del PD, proprio a partire dalla passione e dal lavoro dei militanti di quel “Partito della prossimità”che si impegna - sempre più- a spalancare le sue porte a tutta la Società, che lavora per allargare il fronte del Centrosinistra, accogliendo gli apporti dei sinceri“europeisti”, di tutti coloro che condividono i valori progressisti e che sono pronti alla radicalità dei comportamenti conseguenziali.

Ai lavori del Circolo hanno partecipato, inoltre, Nicola Oddati, dirigente nazionale ed ex responsabile Sud del PD, Stefano Graziano, commissario PD Calabria e Nicola Irto, candidato alla Presidenza della Regione Calabria.

Oddati e Graziano hanno concentrato il loro intervento sulla campagna elettorale calabrese, con le elezioni rinviate causa Covid a settembre od ottobre prossimo, evidenziando l’importanza della candidatura di Irto e l’impegno di quest’ultimo per un’offerta politica seria e competente che costituisce davvero una importante novità nell’attuale assetto politico regionale.

Da Nicola Irto – proprio da Villa – è arrivato un messaggio che costituisce, senz’altro, la sintesi della responsabilità assunta per la propria terra e per il Centrosinistra unito.

Si tratta, ha detto Irto, di condurre – INSIEME – una battaglia corale contro Incompetenza e Populismo, contro questa duplice iattura che rischia di stritolare le speranze di futuro e di cambiamento dei tanti calabresi onesti e laboriosi.

Il Circolo di Villa intende accogliere come propria questa prospettiva e, proprio per questo, attraverso l’iniziativa promossa dal segretario Letta e attraverso le prossime iniziative tematiche in cantiere, intende promuovere il più possibile il dialogo tra tutte le forze riformiste calabresi, all’interno di un Centrosinistra coeso e unito che sappiarappresentare – attraverso un’offerta politica sempre più matura e ragionata – gli interessi dei calabresi perbeneoggi concussi tanto dalla deriva semplicistica e rozza della Destra regionale a trazione Leghista quanto dalle velleità demagogiche di chi sta “utilizzando” la Calabria come terra di conquista per soddisfare le proprie brame di potere.

Enzo Musolino - Portavoce Partito Democratico - Villa San Giovanni