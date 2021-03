PALMI Discarica di Melicuccà, Regione e Città Metropolitana disporranno nuovi esami

Accolgo con grande favore la decisione da parte della Regione Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria di approfondire le analisi sul sito di costruzione della discarica in località “La Zingara” di Melicuccà.

Nella mattinata di ieri ha avuto luogo un’importante riunione sul tema, richiesta quale consigliere della Città Metropolitana, alla quale hanno partecipato i tecnici dei due Enti sovraordinati e quelli del CNR, unitamente ai comuni di Palmi, Seminara, Melicuccà e all’Acquedotto Vina e il consigliere metropolitano delegato all’ambiente Salvatore Fuda. Nel corso del confronto ho avuto modo di sottolineare la vitale importanza di esami più approfonditi, che facciano chiarezza, una volta per tutte, in merito al rischio di inquinamento della sorgente Vina, dalla quale tutti noi veniamo serviti. I presenti hanno preso atto di quanto le suddette analisi siano imprescindibili al fine di tutelare la salute dei cittadini e la sicurezza di acque che si contraddistinguono per la loro qualità. Senza i risultati di queste, sarebbe scellerato portare avanti un’opera la cui realizzazione potrebbe avere effetti nefasti non solo sulla città di Palmi, ma su tutto il territorio.