Manifestazione pescatori, "Bagnara Aperta": "piena solidarietà e sostegno ai lavoratori ed alle loro famiglie"

Porto Bagnara CalabraIl gruppo Bagnara Aperta a seguito della manifestazione pacifica, in cui la marineria bagnarese manifestava il proprio disappunto riguardo l'impossibilità di mettere le proprie barche in acqua per andare a lavorare, ritiene doveroso esprimere la piena solidarietà ed il proprio sostegno ai lavoratori ed alle loro famiglie.

A quasi due mesi dalla chiusura del porto cittadino, esasperati da condizioni economiche precarie dovute ai mancati introiti per essere rimasti fermi, senza nessun sussidio da parte dei vari enti governativi, le donne e gli uomini colpiti da questo disagio hanno rivendicato i propri diritti di lavoratori in maniera composta e matura.

Per questo motivo siamo certi che gli organi preposti che si incontreranno domani troveranno delle soluzioni adeguate per consentire alla nostra gente di tornare al proprio lavoro, che da secoli viene svolto con passione, in maniera onesta e dignitosa.

Il gruppo Bagnara Aperta come sempre sta dalla parte dei lavoratori.