BAGNARA CALABRA Area portuale: ordinanza del Sindaco, la bonifica tocca a chi ha gestito il porto dal 2010 ad oggi

Porto di Bagnara Calabra - Dopo la convalida del sequestro dell'area portuale da parte dell'Autorità Giudiziaria in quanto sono state accertate attività abusive di cantierizzazione e manutenzione su alcune imbarcazioni e l'abbandono incontrollato di rifiuti speciali e pericolosi, il sindaco Gregorio Frosina, con propria ordinanza, ha disposto la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti alle società cui è stata affidata la gestione del porto a partire dal mese di agosto 2010.

Toccherà alla compagnia portuale "T. Gullì" con sede a Reggio Calabria; alla società Marina di Porto Rosa Porto di Bagnara Calabra e alla Società Cooperativa Onda Marina con sede in Bagnara Calabra, previa autorizzazione e dissequestro da parte della competente Autrità giudiziaria, di provvedere entro 30 giorni, alla rimozione del materiale oggetto del sequestro e al ripristino dello stato dei luoghi.

Nell'area portuale sono stati rinvenuti anche rifiuti già sottoposti a sequestro. Si tratta di container di proprietà della società Ecofal dove sono presenti rifiuti della ditta "Compagnia Portuale T. Gullì" sequestrati nel 2013 dal Nucleo Operativo Ecologico di Reggio Calabria; mentre sotto i pilastri di sostegno della strada del porto all'ingresso ci sono innumeroveli fusti di olio minerale esausto, classificato come pericoloso, e infine nell'area di varo è presente un cumulo di rifiuti generati dall smaltimento di vecchie imbarcazioni e altro materiale di scarto.

Nella stessa ordinanza, si legge che in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari "si procederà d'ufficio all'effettuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con addebbito e recupero in danno delle somme anticipate da questa Amministrazione". Inoltre la rimozione dei rifiuti dovrà essere anticipata da una comunicazione al Comune e dovrà essere corredata da tutte le autorizzazioni necessarie previste dalle norme sugli interventi di bonifica e di ripristino ambientale.

La complessità delle prescrizioni previste sta creando allarme tra gli ambienti della marineria, preoccupati che non riusciranno nei termini previsti a potere adempiere alle richieste. Inoltre rimane il fermo di quelle imbarcazioni che non erano armate e presenti in porto alla data dello scorso 12 febbraio. I pescatori vedono allontanarsi la possibilità di avviare le loro attività di pesca specialmente in questo periodo che è di vitale importanza per la loro economia.

Tina Ferrera