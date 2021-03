SCILLA La Casa della Salute rischia di perdere i finaziamenti: Ciccone annuncia battaglia

Ciccone sulla Casa della Salute di Scilla Il Sindaco di Scilla Pasquale Ciccone annuncia battaglia in merito al problema relativo alla possibile perdita del finanziamento per la ristrutturazione della Casa della Salute di Scilla.

"Devono emergere le responsabilità di chi per inadeguatezza, incompetenza, superficialità ha portato a questa situazione. Preannunciamo che nei prossimi giorni attiveremo delle iniziative forti per scongiurare questo pericolo e pertanto chiediamo il sostegno della nostra gente e dei paesi limitrofi per porre in essere una battaglia di difesa della struttura sanitaria di Scilla che anche durante l'attuale emergenza sanitaria ha dimostrato la sua importanza strategica per la salute dei cittadini di Scilla e di tutto il comprensorio".