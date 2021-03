SCILLA Domenico Scarano eletto presidente del Consiglio comunale

Scarano e Ciccone Durante l'ultimo consiglio comunale l'ex assessore Domenico Scarano, uscito dalla Giunta nelle scorse settimane, è stato eletto all'unanimità presidente del consiglio. Uomo semplice, onesto - ha detto il sindaco Pasqualino Ciccone - che assieme a noi in questi anni ha portato avanti una battaglia per il progresso della nostra città. Questa nomina è il giusto riconoscimento per il suo impegno al servizio del paese. Non possiamo che agurargli di svolgere questo compito nel modo migliore".

Sono stati poi eletti i Consigli di quartiere e successivamente è stato approvato l'ordine del giorno presentato dal consigliere di minoranza Ilario Ammendolia, relativo alla necessità di modificare la legge sugli scioglimenti degli enti comunali per infiltrazioni mafiose". Del gruppo di minoranza era presente solo Ammendolia.

Si è poi affrontato il problema relativo alla possibile perdita del finanziamento per la ristrutturazione della Casa della Salute di Scilla. "Devono emergere le responsabilità - ha ggiunto il sindaco - di chi per inadeguatezza, incompetenza, superficialità ha portato a questa situazione. Preannunciamo che nei prossimi giorni attiveremo delle iniziative forti per scongiurare questo pericolo e pertanto chiediamo il sostegno della nostra gente e dei paesi limitrofi per porre in essere una battaglia di difesa della struttura sanitaria di Scilla che anche durante l'attuale emergenza sanitaria ha dimostrato la sua importanza strategica per la salute dei cittadini di Scilla e di tutto il comprensorio".

